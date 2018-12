Vor 25 Jahren ein Charterfolg Luci van Org: Ihr Hit "Mädchen" hat ihr viel Glück gebracht

Das Frauenbild hat sich gewandelt

In den vergangenen 24 Jahren habe sich das Frauenbild, das sie in "Mädchen" noch besingt, allerdings stark verändert - doch nicht nur zum Positiven. Wenn sie einen Termin gemeinsam mit einem männlichen Kollegen wahrnehme, würde der oftmals für ihren Chef gehalten, merkt van Org an. "Das macht mich unglaublich wütend." In Sachen Gleichstellung zwischen Mann und Frau habe sich ihrer Meinung nach, viel zu wenig getan. "Ich bin gerne eine Frau", sagt die Mutter eines Sohnes, "aber ich habe immer einen Kampf gekämpft, mich dadurch nicht einschränken zu lassen, gerade in meinem Beruf". Dort sei es immer noch ein großes Thema.