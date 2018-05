München - "Diesen Schritt tue ich nicht, weil ich dem Freistaat Bayern in irgendeiner Weise geschadet hätte." Mit diesen Worten erklärte Ministerpräsident Max Streibl (CSU), der dem 1988 gestorbenen Franz Josef Strauß nachgefolgt war, am 27. Mai 1993 im Landtag seinen Rücktritt. Nichts sei dran an all den Vorwürfen, die ihm eine unzulässige Verquickung von privaten und politischen Interessen nachgesagt hatten, behauptete er. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Albert Schmid, wünschte dem Abtretenden noch eine schöne Reise – auf eigene Kosten. Am Sonntag jährt sich Streibls Rücktritt zum 25. Mal.