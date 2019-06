In Hongkong verschwand während eines Drehs eine Drohne und konnte anhand der letzten gesendeten Bilder am nächsten Tag hoch in einem Baum gefunden werden. Und tatsächlich gibt es dort einen Drohnen Resque Service, der für 200 Dollar die Drohnen aus den Bäumen rettet. Offensichtlich ist im Drohnenluftraum genügend los, so das sich dieser Service rentiert.

Ich sehe die mittlerweile sehr zerschlissene Umhängetasche, die präpariert seit Jahren unbemerkt gute Bilder liefert, erfahre von anderen Kameraverstecken – und werde natürlich nicht alles verraten. Auf jeden Fall hatte ich einen witzigen Vormittag und bin gespannt auf die neuen Folgen.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller

