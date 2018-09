Von Winterfell bis zur schwarzen Festung "Game of Thrones"-Sets werden in Touri-Attraktionen umgewandelt

Auch die schwarze Festung (Castle Black), in der die Nachtwache lange Zeit an der Seite von Jon Schnee (Kit Harington, 31) in eisiger Kälte ausharrte, wird einer der Orte sein. Das Set befindet sich eigentlich in der Grafschaft Antrim, ebenfalls Nordirland. Und auch das Belfaster Filmstudio Titanic Film, in dem einige Bereiche von Königsmund gedreht wurden, soll sich dann der Allgemeinheit öffnen. Im Zuge dessen sollen auch Kostüme, Waffen und sonstige Requisiten aus "Game of Thrones" ausgestellt werden.