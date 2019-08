Doch so richtig brach lag das Gelände eigentlich nie. Die älteren Münchner erinnern sich, dass hier einst ein Containerbahnhof war. Entdecken kann den heute noch, wer aufmerksam "Monaco Franze" schaut. In Folge Neun ist der Franze (Helmut Fischer) auf dem Areal unterwegs und will noch einmal an den Überseecontainer, in dem sein Sekretär verstaut ist – samt Notizbücherl mit den Namen all der Frauen, von denen er sich verabschieden muss, bevor es auf die Bermudas gehen soll.