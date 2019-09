Von Verantwortung, Glück und Mut Sehnsucht nach Veränderung? Diese Tipps können helfen

An welchem Punkt der Reise man weiß, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist? Die Autorin meint: "Wahrscheinlich dann, wenn man glücklich ist." Einen Unterschied zwischen richtigen und falschen Wegen würde sie allerdings nicht machen. Denn auch Irrwege gehören für sie zum Leben dazu. Wer diese ein Stück geht, sei ihrer Meinung nach "eher bereit, eine Veränderung hin zu seinem Wunschleben" anzustreben.

Motivation - ja, Druck - nein

"Ich bin ein großer Fan von To-do-Listen und glaube an die Macht des geschriebenen Wortes", gibt Mercier alias Pieper im Interview zu. Die Listen würden nicht nur Übersicht schaffen, sondern auch helfen, "einmal auszusprechen, was man eigentlich will". Gleiches gelte für Vorsätze - wobei die Autorin diesen Ausdruck als "negativ behaftet" ansieht. Er klinge viel zu sehr nach Scheitern. Sie bevorzugt die Bezeichnung Wünsche.

"Ich glaube, dass es extrem hilfreich sein kann, wenn man schriftlich ausformuliert: Was möchte ich verändern, wann möchte ich damit anfangen und wie möchte ich es erreichen", führt die Berlinerin aus. Sich die Wünsche erst in der Zukunft erfüllen zu wollen, findet sie keinesfalls verwerflich. Viel eher rät sie sogar dazu. "Veränderungen sind anstrengend und so kann man sich in Ruhe gedanklich auf all das Kommende einstellen."