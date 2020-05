Von Vanessa Mai bis Eko Fresh Diese Künstler treten beim "Free ESC" an

Am Samstag (16. Mai) findet in Köln der von Stefan Raab (53) ins Leben gerufene "Free European Song Contest" ("Free ESC") statt. Was aber hat die ProSieben-Alternative zum abgesagten Eurovision Song Contest 2020 zu bieten? Diese Frage wurde nun beantwortet. In einer Pressekonferenz am Donnerstag haben die beiden Show-Gastgeber, Conchita Wurst (31) und Steven Gätjen (47), gemeinsam mit ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann erste Namen und Fakten genannt.