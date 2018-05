Von Trennungsschmerz keine Spur Jenna Dewan ist nach der Scheidung von Channing Tatum optimistisch

"Ich empfinde ein Gefühl von Freude, Freiheit und Aufregung über das neue Kapitel in meinem Leben", so Dewan. "Und ich habe keinerlei Zwänge wenn es darum geht, wie es auszusehen hat, oder was genau es sein wird. Ich fühle mich aufgeschlossen und hoffnungsvoll." Das heißt aber natürlich nicht, dass sich beide schon vollauf an die Trennung gewöhnt hätten. Jedoch attestiert Dewan: "Wir haben gerade eine sehr positive Energie zusammen und versuchen, für Everly die bestmöglichen Eltern zu sein. Wir unterstützen einander."