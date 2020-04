Von Tom Hanks bis Prinz Charles Corona-Infektion: Diese Stars sind inzwischen wieder gesund

TV-Moderator Johannes B. Kerner (55) gab seine Erkrankung am 13. März via Instagram bekannt. Aufgehoben wurde die Quarantäne "mit Wirkung zum 23. März", was Kerner durch eine Mail vom Hamburger Gesundheitsamt erfahren habe.

Sophie Grégoire Trudeau (44) hatte sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert, wie am 13. März vom Büro ihres Mannes, Premierminister Justin Trudeau (48), bekanntgegeben worden war. Auch ihr Mann befand sich danach in Quarantäne. Ihre Genesung gab sie am 28. März persönlich auf Facebook bekannt: "Hallo, meine lieben Freunde, Kanadier und Verbündete überall. Ich wollte Sie alle auf den neuesten Stand bringen: Ich fühle mich so viel besser und habe von meinem Arzt und dem Gesundheitsamt von Ottawa die Entwarnung erhalten.

Der britische Schauspieler Idris Elba (47) meldete seine Infektion am 16. März. Seine vierte Ehefrau, Model Sabrina Dhowre-Elba (31), ihre dann am 22. März. In seiner Insta-Story lässt er seine Follower am Mittwoch wissen, dass die Quarantänezeit vorbei sei, dass beide glücklicherweise und wider Erwarten nur milde Symptome hatten und dass sie sich nun vor allem die Rückkehr von New Mexico nach London wünschen würden.

Das französisch-ukrainische ehemalige Bond-Girl Olga Kurylenko (40) gab die Infektion ebenfalls am 16. März bekannt, bereits am 22. März folgte dann die gute Nachricht via Instagram: "Ich bin vollständig geheilt".

Politiker Cem Özdemir (54) meldete seinen positiven Test am 19. März. Entwarnung gab er dann vor drei Tagen: "Neues vom Gesundheitsamt - ein Update in eigener Sache: Mein neuer Corona-Test ist negativ und die Quarantäne aufgehoben. Ich bin wieder gesund, aber auch jetzt werde ich nicht unnötig rausgehen. Abstandhalten heißt füreinander da zu sein", veröffentlichte er auf Instagram.

Und wie geht's den Pochers?

Gute Nachrichten gibt es auch von den Pochers! "Morgen endet meine Quarantäne. Woohoo. Amiras ist heute schon zu Ende", freute sich Entertainer Oliver Pocher (42) am Dienstagmittag auf Instagram. Amira Pocher (28), seine Ehefrau, war am 19. März positiv auf das Coronavirus getestet worden, er selbst am 21. März...