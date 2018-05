Von "Sleek" bis "Bubble" Upgrade für den Pferdeschwanz: So wird die Frisur wieder aufregend

How to: Bubble Tail

Wie der Name schon vermuten lässt geht es hier um "Haarkugeln". Je nach Haarlänge den Pferdeschwanz in große Partien teilen und mit einem Haargummi abbinden. Danach die Haarpartien vorsichtig auseinanderziehen. Tipp: In der halboffenen Variante - nur die obere Haarpartie wird gebunden - sieht der Look verspielter und jünger aus.