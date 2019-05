Von Seenotrettung bis Neo-Nazis "Joko & Klaas LIVE": Moderatoren-Duo nutzt Sendezeit für "Sinnvolles"

Als zweites sprach Sozialarbeiter Dieter Puhl in die TV-Kamera. Er ist seit 27 Jahren Obdachlosenhelfer in Berlin und könne Sprüche wie "In Deutschland muss niemand obdachlos sein" oder "Die sind doch alle selbst schuld" nicht mehr hören. Sein Appell an die Zuschauer von "Joko & Klaas LIVE": "Blendet obdachlose Menschen in eurer Wahrnehmung nicht aus." Man solle stattdessen auf sie zugehen - ganz ohne Vorbehalte.