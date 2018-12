Das Restaurant Zum Spöckmeier hat an Heiligabend und den beiden Feiertagen von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts für Gäste geöffnet. Auf der Weihnachtskarte steht eine niederbayerische Bauernente an Apfel-Jus und auch Veganer kommen mit gebratenem Pfannengemüse mit sautierten Austernseitlingen, gerösteten Kerndl’n und Rösti auf ihre Kosten. (Rosenstraße 9 bzw. Schwanthalerstraße 13, 089-268088 bzw. 089-55234370)

Der große Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz hat in der stillen Zeit genügend Platz - nur an Heiligabend ist zu. Wer bayerische Küche mag, ist am 25. und 26. Dezember von 10 Uhr bis Mitternacht hier deftig richtig (Nymphenburger Straße 2, 089-526021).

Der Ratskeller am Marienplatz hat am 23. Dezember von 10 bis 1 Uhr auf. An Heiligabend bleibt das Restaurant geschlossen. Am Dienstag, 25. Dezember, ist von 10 bis 23 Uhr, und am Mittwoch, 26. Dezember, von 10 bis 1 Uhr geöffnet. Als Festmenü gibt es gibt eine Bayerische Hofente kross gebraten oder Ceviche vom Saibling mit Limette, Petersilienwurzel, Olivenölperlen und Kaviarschmand, sowie eine Auswahl von der Menükarte (Marienplatz 8, 089-2199890).

Der piekfeine Brenner Operngrill öffnet an allen drei Tagen seine Türen von 9.30 Uhr bis 1 Uhr nachts. Als Weihnachtsmenü gibt es beispielsweise Risotto mit geschmortem Wildschwein, Maronen & Preiselbeeren oder Kalbslende vom Grill mit Rosmarinkartoffeln (Maximilianstraße 15, 089-4522880).

Irisch-zünftig-festlich bis zum Morgengrauen geht's zu im Kilians Irish Pub. Der Pub hat sich auf Gastbetrieb bis 3 Uhr morgens eingestellt - am 25. Dezember bleiben die Türen zu, an Heiligabend ist von 17 bis 24 Uhr, am 26. Dezember von 16 Uhr bis ca. 1 Uhr geöffnet (Frauenplatz 11, 089-33088196).

