Von Oscar-Gewinner Jordan Peele "The Hunt": Al Pacino geht als Nazi-Jäger in Serie

Mit seinen 78 Jahren will es Al Pacino nicht nur im Kino noch einmal wissen. Der Star, der dieses Jahr im sehnlichst erwarteten Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" zu sehen sein wird, soll bald auch in einer Amazon-Produktion namens "The Hunt" sein Serien-Debüt geben. Das berichtet die US-amerikanische Seite "Deadline". Demnach soll der Star in Kürze den Vertrag für die erste Staffel der Serie unterzeichnen, die zehn Episoden umfassen werde.