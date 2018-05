Grund für die kurzfristige Sperrung ist eine dringend notwendige Korrektur der dortigen Gleislage. Auf dem rund 1,1 Kilometer langen Abschnitt der U3 wurde eine abgesenkte Gleislage im südlichen Tunnel festgestellt. Um die Gleislage wieder stabil machen zu können, reicht die kurze nächtliche Betriebspause allerdings nicht aus – durch die Sperrung können die Arbeiten jetzt in einem Stück durchgeführt werden. Im nördlichen Tunnel ist die gemessene Gleisabsenkung geringer. Die Behebung kann dort in den drei Nächten 5./6. Juni bis 7./8. Juni in jeweils verlängerten Betriebspausen zwischen 1.15 Uhr und 5 Uhr erfolgen.