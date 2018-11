Von Martin Sheen bis Lady Gaga Feuer-Hölle in Kalifornien: Diese Weltstars mussten bereits fliehen

Auch Lady Gaga (32) musste ihr Anwesen laut der Seite "Billboard" bereits evakuieren. Ebenso wie Alyssa Milano (45), die bei Twitter aufzählt, wen und was sie alles mitgenommen hat: "Ich wurde gerade wegen des Feuers aus meinem Haus evakuiert. Ich habe meine Kinder, meine Hunde, meinen Computer und meine Doc-Marten-Stiefel mitgenommen." Ihr Mann befinde sich aktuell in New York und auch für ihre Pferde sei gesorgt, so Milano weiter.