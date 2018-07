Von Luxus keine Spur Hartes Pflaster: Irina Shayk musste von 40 Euro in der Woche leben

Ein Leben am Existenzminimum

Heute wisse die Partnerin von Hollywood-Star Bradley Cooper (43, "American Sniper") viele Dinge mehr zu schätzen. Kein Wunder, lebte sie vor einigen Jahren auch noch am Existenzminimum. Die 40 Euro, die sie von der Modelagentur pro Woche als Taschengeld erhielt, hätten hinten und vorne nicht ausgereicht. "Sonntags teilten wir uns alle Reis, weil wir kein Geld mehr hatten", so Shayk. "Und am Montag sprangen wir für den einen Euro, der übrig war, in die U-Bahn, um zur Agentur zu fahren und unser Taschengeld für die nächste Woche zu holen."