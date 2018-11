Von Horror bis Waschanlage Das Netz lästert über Melania Trumps blutige Weihnachtsdeko

Wer spektakuläre Weihnachtsdekoration sucht, wird im Weißen Haus fündig. First Lady Melania Trump (48) hat der Öffentlichkeit nun einen kleinen Einblick in ihre diesjährige Auswahl gewährt - und das Internet mit ihren knallroten Tannenbäumen belustigt, schockiert und irritiert. Vor allem auf Twitter bieten die 29 Bäume im Grand Foyer und in der Cross Hall viel Zündstoff.