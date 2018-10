Von Harry Styles bis Ariel Winter Halloween-Trend: Stars, die sich als ihre Promi-Freunde verkleiden

Sophie Turners Verlobter Joe Jonas als Sansa Stark

Sophie Turner (22) hat acht Jahre lang die Rolle der Sansa Stark in "Game of Thrones" gespielt. Den Fotos von der Halloween-Party, die sie am Samstag besuchte, zufolge hat ihr Verlobter Joe Jonas (29) sich daran ein Beispiel genommen. Während Turner selbst in einem Elefantenkostüm steckte, zog Jonas eine rote Perücke und ein kunstvoll besticktes blaues Kleid an, um als Stark-Schwester zu glänzen.

Cindy Crawford als Blondie-Sängerin Debbie Harry

Rande Gerber (56) und seine Frau Cindy Crawford (52) bildeten zusammen mit ihrem gemeinsamen Freund George Clooney (57) nicht nur eine Flugzeug-Crew an Halloween. Am Freitag waren die Gerbers mit ihren Kindern schon in Los Angeles beim Feiern unterwegs. Crawford gab Blondie-Sängerin Debbie Harry (73), ihr Mann erschien als Ziggy Stardust/David Bowie (1947-2016), Kaia Gerber (17) war Joan Jett (60) und Presley Gerber (19) hielt es allgemein mit dem Rockstar-Outfit.

Ariel Winter als Pamela Anderson

"Modern Family"-Star Ariel Winter (20) setzte ebenfalls auf eine Pärchen-Verkleidung mit ihrem Freund Levi Meaden (31). Die beiden stellten für eine Halloween-Party Pamela Anderson und ihren Ex Kid Rock dar - und das sehr überzeugend, wie die Kommentare auf Instagram zeigen.

Ryan Seacrest als Karl Lagerfeld

US-Moderator Ryan Seacrest (43) und seine Freundin Shayna Taylor (26) setzten auf große Mode-Vorbilder für ihr gemeinsames Halloween-Outfit: Sie verkleideten sich als Karl Lagerfeld und US-"Vogue"-Chefin Anna Wintour (68).

Erin Foster als Hailey Baldwin

US-Entertainerin und Autorin Erin Foster (36) stellte mit ihrer Begleitung eines der berühmtesten Promi-Paare derzeit dar. Wie sie auf Instagram zeigte, kostümierten sich die beiden als Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24). Sie war mit weitem Pulli und Jeans-Shorts bekleidet und hielt eine Bibel in der Hand, er trug ein buntes Hawaii-Hemd, Basketballshorts und Basecap.