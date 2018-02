Von Hand gemacht Stilvoll & edel - Handwerk & Design in München

Edles, Schönes, Exklusives: Die «Handwerk & Design» findet jedes Frühjahr in Halle B1 auf der Internationalen Handwerksmesse statt. In diesem Bereich, in dem sich rund 250 Aussteller präsentieren, dreht sich alles um besondere Schmuckstücke, Mode, edle Accessoires und formvollendete Möbelstücke. Fernab des Mainstream werden Schmuckliebhaber, Mode und Designinteressierte gleichermaßen angesprochen. Von Schmuckgalerien aus München, London und Neuseeland über Traditionshandwerk aus dem Chiemgau bis zu Designer-Mode aus Bayern, Berlin oder Wien, die «Handwerk & Design» bietet eine Vielfalt an Produktideen und in einer Fülle, wie man sie selten an einem Ort erleben kann. Natürlich sind auch die kreativen Köpfe dahinter an allen Messetagen vor Ort. Die «Handwerk & Design» eignet sich so also perfekt, um sich einen Überblick zu verschaffen, besondere Handwerker kennenzulernen und exklusive Produkte zu sehen oder um einen persönlichen Termin für einen Atelierbesuch nach der Messe zu vereinbaren.