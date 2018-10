Von glücklich bis skeptisch Eugenie und Jack: Was für eine Erleichterung auf dem Hochzeitsfoto

Schön war sie, die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) am Freitag in Windsor. Das belegen auch die offiziellen Hochzeitsfotos, die der britische Königspalast Samstagnacht auf seiner Twitter-Seite veröffentlichte. Zu erkennen ist darauf aber auch die große Erleichterung darüber, dass der öffentliche Teil so gut über die Bühne gegangen ist: Vor allem Braut, Bräutigam, Brautvater, Brautmutter und Queen Elizabeth II. (92), die Oma der Braut, strahlen beinahe um die Wette.