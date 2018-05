München - Hurra, der Sommer ist da! Die Temperaturen klettern allmählich Richtung 30 Grad und man kann seinen Tag komplett im Freien genießen. Ob enstpannt in der Hängematte, sportlich auf dem Fahrrad oder beim Fußballspielen, es gibt keine Ausrede zu Hause zu bleiben. Viele Münchner treibt es an die Isar, ins Freibad und in die Innenstadt.