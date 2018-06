Von Freude bis Spott Kollegah und Farid Bang: Gemischte Reaktionen auf das Ermittlungs-Aus

Auf Twitter weht ein etwas anderer Wind. "Der deutsche "Rechtsstaat" ist so erbärmlich! [...]", macht ein Twitter-User seinem Unmut Luft. Eine ähnliche Einstellung twitterte diese Dame: "Frauenverachtung, Diskriminierung und Antisemitismus gehören neuerdings also zur Kunstfreiheit, interessant. So langsam verliere ich den Glauben an die Menschheit." Kollegah und Farid Bang erhitzen weiter die Gemüter.