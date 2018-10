Von Fred Vargas bis Kate Morton Diese Bücher sorgen im Herbst für beste Unterhaltung

Im Kino läuft gerade die Verfilmung von "Abgeschnitten" - ein Thriller, den Sebastian Fitzek (47) mit Michael Tsokos (51) verfasst hat. Aber auch Nachschub an Lesestoff gibt es bald von Fitzek: "Der Insasse" erscheint am 24. Oktober. "Ein verurteilter Kindermörder sitzt in einer psychiatrischen Gefängnisklinik ein und weigert sich, Details über den Mord an dem kleinen Max preiszugeben", erklärte der Autor gegenüber spot on news über den Inhalt: "Der Vater des Jungen sieht es als einzige Möglichkeit, Gewissheit über das Schicksal seines Sohnes zu erlangen, sich zum Schein in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Um dem Mörder von Max so nahe wie möglich zu sein, muss er selbst zum Insassen werden."