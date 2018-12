Von einem Skelett fehlt jede Spur Der verschwundene Archaeopteryx

Das National History Museum in London hütet die Steinplatte seit über 150 Jahren wie einen Schatz. Das Museum für Naturkunde in Berlin hat sich eine gesichert oder zum Beispiel auch das Paläontologische Museum in München. Zu den wenigen weiteren Auserwählten, die sich mit dem Abdruck eines 150 Millionen Jahre alten Archaeopteryx schmücken können und dadurch in die Zeit zurückversetzt werden, als sich Landtiere zu Vögeln erhoben, gehört seit kurzem auch das Dinosaurier-Museum in Denkendorf. Es ist eine Sensation, zweifellos.