Aschaffenburg - Mehr als 30 Jahre nach dem versuchten Mord an einer jungen Frau aus Hessen kommt der aufsehenerregende Fall vor Gericht. Am Dienstag (22.5.) beginnt vor dem Landgericht im bayerischen Aschaffenburg der Prozess gegen einen 55 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für den Täter, der die damals 22-Jährige aus dem Raum Offenbach in einem Wald bei Aschaffenburg vergewaltigt haben soll. Danach soll er versucht haben, sie zu töten.