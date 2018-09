Von der Regierung ernannt Offiziell! Superstar Rihanna ist Botschafterin von Barbados

Premierministerin Mia Amor Mottley (52) erklärte demnach, Barbados fühle sich geehrt, den Titel dieser herausragenden Landsfrau zu verleihen, die so viel zur Wahrnehmung der Insel auf der ganzen Welt beigetragen hat. "Rihanna hat eine tiefe Liebe für dieses Land und das spiegelt sich in ihrer Menschenliebe und hier besonders in den Bereichen Gesundheit und Bildung wider." Außerdem zeige sie ihren Patriotismus, indem sie die Insel weiterhin als ihr Zuhause schätze, so Mottley weiter.