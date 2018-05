Von der privaten Hochzeitsfeier Harry und Meghan: Diese Party-Details sollten geheim bleiben

Die royale Traumhochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36) wurde in Großbritannien und der ganzen Welt gefeiert. Während die Trauung und die anschließende Kutschfahrt live übertragen wurden, fanden der Hochzeitsempfang am Nachmittag und die Hochzeitsparty am Abend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für alle Gäste soll es ein striktes Handyverbot gegeben haben. Doch nicht alle haben sich daran gehalten. Und so gibt es einige interessante Details über die rauschende Partynacht.