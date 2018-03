FC Bayern gegen den Hamburger SV: Die Bilanz

Dennoch wird es am Samstag wohl vorerst das letzte Duell zwischen dem Rekordmeister aus München und dem Bundesliga-Dino aus Hamburg. Dabei waren die bisherigen 117 Duelle für einiges an Spektakel gut. Der emotionalste Moment aus Bayern-Sicht war sicherlich die Last-Minute-Meisterschaft im Jahr 2001 durch den indirekten Freistoß von Patrik Andersson. So erinnert sich Oliver Kahn an die Partie!