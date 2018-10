Von der Halloween Association ernannt Es ist offiziell! Heidi Klum ist die "Queen of Halloween"

Die gebürtige Rheinländerin Heidi Klum (45) hat in ihrer Wahlheimat USA schon früh das Halloween-Fest als Karnevals-Pendant für sich entdeckt. Seit vielen Jahren veranstaltet sie eine echte Kult-Party am 31. Oktober in New York. Zudem hat sie es geschafft, dass eine der spannenden Fragen in dieser Jahreszeit die nach ihrem stets aufwändig gestalteten Halloween-Kostüm ist - was es wohl dieses Mal wird?