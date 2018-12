Von der Fiktion zur Realität "Game of Thrones": Die drei Drachen sind jetzt echte Käfer!

So sind künftig die lateinischen Versionen von Drogon, Viserion und Rhaegal in der Realität zu finden, wenn auch nicht allesamt am selben Fleckchen der Erde. Die neu entdeckten Arten Drogoni und Viserioni sind in Kolumbien und Ecuador beheimatet, Rhaegali hat es sich dagegen in Französisch-Guayana gemütlich gemacht.