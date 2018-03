Von Depressionen und Dämonen Meghan Trainor: Nach der Stimmband-OP glaubte sie, schizophren zu sein

Gefangen im eigenen Kopf

Um den Erfolg des Eingriffes nicht zu gefährden, war Trainor dazu gezwungen, vier Monate lang nicht zu sprechen. Diesen Zustand beschreibt die 24-Jährige heute als "wirklich ungesund". "All deine Gedanken werden verinnerlicht. Du fühlst dich alleine in deinem Kopf", so die Sängerin. Mental sei sie in dieser Zeit an einen "dunklen Ort" gegangen, der in ihr die schlimmsten Gedanken hervorgerufen habe: "Ich hätte nie gedacht, dass es enden würde. Ich dachte, meine Karriere und mein Leben wären vorbei."