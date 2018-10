Von den "Sherlock"-Machern "Dracula": Der berühmteste Blutsauger der Welt geht in Serie

Moffat und Gatiss sind bereits Feuer und Flamme, dem berühmtesten Vampir der Literaturgeschichte neues "Unleben" einzuhauchen: "Es gab immer schon Geschichten über das große Böse. Was Dracula so besonders macht, ist, dass Bram Stoker dem Bösen einen eigenen Helden geschenkt hat." Wann Fans des Blutsaugers in den Genuss der ersten drei Episoden kommen werden und wer zur Besetzung gehören wird, steht aktuell allerdings noch in den Sternen.