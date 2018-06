Im Inselstaat ist die Pflege-Ausbildung ein vierjähriges Studium

22 Pfleger und Pflegerinnen haben im Jahr 2016 wie Cruz über die Auslandsakquise an den städtischen Klinikstandorten angefangen . Auch das Rotkreuzklinikum betreibt Akquise in Südosteuropa und den Philippinen, das Rechts der Isar wirbt ebenso Fachpersonal im Ausland an.

Gerade sind 70 Pflegekräfte in München angekommen, die nun an den verschiedenen StKM-Standorten angelernt werden. Aus Italien kommen sie, aus Portugal, und eben den Philippinen, wie Jesczel Cruz.

Im Inselstaat Philippinen ist die Ausbildung zur Pflegekraft ein vierjähriges Bachelorstudium mit medizinischem Fokus - Pflegearbeit wie das Waschen der Patienten übernehmen die Angehörigen. Der Job hat einen guten Ruf, "in jeder Familie gibt es mindestens einen Menschen, der in der Pflege arbeitet", sagt Cruz.

In ihrer Familie war es die Tante. "Sie sah immer so schön aus in ihrer weißen Kleidung", sagt Cruz, "und sie durfte mit Menschen umgehen. Darum wollte ich das auch immer werden. Pflegen ist ein wichtiger Beruf, wir kümmern uns um die Leben der Leute."

Trotz des hohen Ansehens werden Pfleger in Cruz' Heimat eher mäßig bezahlt : 300 bis 400 Euro pro Monat hat sie umgerechnet bekommen, als sie nach dem Studium vier Jahre in der chirurgischen Abteilung eines Privatkrankenhauses arbeitete.

Im westlichen Ausland sehen daher viele eine Chance. Der Vater von Jeczel Cruz wünschte sich auch für seine drei Kinder, dass sie einmal in einem anderen Land arbeiten.

"Ich hatte schon Angst, weil die Nationalitäten so verschieden sind"

Mit den Konsequenzen daraus musste die Tochter allerdings allein zurechtkommen - auch wenn es Begrüßungskörbe gab und eine Betreuerin aus der Abteilung Bewerbermanagement immer per Handy ansprechbar war. "Ich hatte am Anfang schon Angst, weil die Nationalitäten so verschieden sind", sagt Cruz. "Und das Wetter! Die Kultur! Die Sprache!"

Inzwischen ist sie auf der Zugspitze gewesen, hat Münchner kennengelernt in der Arbeit und in der Wohnanlage in Neuperlach, in der die Personalabteilung ihr ein Ein-Zimmer-Appartment organisiert hat. "Und wenn ich mal einen Patienten nicht verstehe, dann hilft er mir, indem er ein. . ." Sie zögert. Zupft an ihrem Kettenanhänger. ". . .ein Synonym sucht für das Wort, das ich nicht verstanden habe."

Heute ist sie selbst Patin für eine der neuen Pflegekräfte von den Philippinen, die vor zwei Wochen angekommen sind . "Wir haben richtig Glück mit Jeczel gehabt", sagt Bereichsleiterin Birgit Kaiser. "Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Team sind ja die, die am meisten Zeit und Energie investieren. Da ist es schön zu sehen, dass was Positives bei rumkommt."

Vor allem, da im Vertrag keine Klausel über eine zeitliche Bindung steht. Die Kräfte könnten jederzeit wieder gehen. "Aber das kann ja auch mit jemandem aus Hamburg passieren", sagt Kaiser.

Und wann ist sie anerkannt, eine richtige Vollzeitkraft? Die junge Pflegerin presst die Lippen zusammen und nestelt an ihrem Namensschild herum, auf dem steht: "Pflegehelferin zur Anerkennung". Es ist noch das alte Schild: Den finalen Test hat sie im Mai bestanden. Wie lief der? Cruz schweigt verlegen, also antwortet Birgit Kaiser für sie: "Bravourös!" Jesczel Cruz, na klar: lächelt.