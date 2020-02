An diesem Freitag (28.02.) steht die zweite Woche der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an: Musiker John Kelly (52) wird nach der Kennenlernshow erstmals mit Tanzpartnerin Regina Luca (31) antreten. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät das Kelly-Family-Mitglied, warum er sich mit der Teilnahme einen Kindheitstraum erfüllt, ob ihm seine Teilnahme bei der Promi-Eistanzshow "Dancing on Ice" einen Vorteil bringt und warum seine Frau bei "Let's Dance" entspannt im Publikum sitzen kann. Zudem erklärt er, was ihm seine Schwester und "Let's Dance"-Siegerin Maite Kelly (40) für einen Tipp mitgegeben hat.