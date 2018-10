Von Daenerys bis Tyrion "Reigns: Game of Thrones": Endlich die Sieben Königslande regieren

Das ursprünglich im Sommer 2016 erschienene Strategiespiel "Reigns" und die vielgefeierte Hit-Serie "Game of Thrones" scheinen wie füreinander gemacht. In "Reigns" wird der Spieler zum Herrscher über eine fiktive, mittelalterliche Welt und in "Game of Thrones" dreht sich alles darum, wer den Eisernen Thron besteigt und über die Sieben Königslande regiert. Kein Wunder, dass das am 18. Oktober für PC, iOS und Android erscheinende "Reigns: Game of Thrones" nicht nur auf dem Papier eine Menge Spaß bereitet.