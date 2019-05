Von Désirée Nick bis Willi Herren "Das Sommerhaus der Stars": Sind diese Promis 2019 dabei?

Auch in diesem Jahr sollen wieder einige deutsche Promis ins "Sommerhaus der Stars" ziehen. RTL wollte bisher zwar die Teilnehmerliste für den "Kampf der Promipaare" noch nicht enthüllen, die "Bild" will aber bereits in Erfahrung gebracht haben, wer 2019 dabei sein soll. Die angebliche Zusammensetzung an Kandidaten birgt gehöriges Konfliktpotenzial.