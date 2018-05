München/Berlin - Es soll der krönende Abschluss für Jupp Heynckes werden: Am Samstagabend tritt der Bayern-Trainer mit seiner Mannschaft im Berliner Olympiastadion an. Gegen Eintracht Frankfurt (20 Uhr, ARD, Sky und im AZ-Liveticker) geht es um den DFB-Pokal und so möglicherweise auch um den Gewinn des Doubles.