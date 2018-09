Von Captain Kirk bis Chekov Geballte "Star Trek"-Power bei den Creative Arts Emmys

Shatner war es auch, der - stellvertretend für alle - gemeinsam mit Martin-Green den Preis in Empfang nahm. "Ich nehme diesen Award für alle Schauspieler an, die mit daran gearbeitet haben, dass diese Show so erfolgreich geworden ist", sagte Shatner. Jeder, der in 52 Jahren "Star Trek" irgendwie involviert gewesen sei, verspüre tiefe Dankbarkeit. Die Reihe sei ein Phänomen und repräsentiere eine Idee, die viel größer sei als seine einzelnen Teile.