Von Bibi bis Gronkh Das sind Deutschlands erfolgreichste YouTuber

Beim nächsten Kanal dreht sich alles ums Thema Musik. Rang sieben schnappt sich Zedd (28) mit 4,6 Millionen Subscribern. Der russisch-deutsche Musikproduzent hat es mit Hits wie "Stay" zu Weltruhm gebracht. Auf seinem Kanal gibt es seine Musikvideos zu sehen.

Platz sechs geht unterdessen an Erik Range (41), dessen Pseudonym Gronkh jeder schon einmal gehört hat, der an Videospielen und YouTube interessiert ist. Bekannt ist er vor allem für seine Let's-Play-Clips, in denen er Games kommentiert. Nur noch wenige Fans fehlen, um den Kanal auf über 4,8 Millionen Abonnenten zu bringen.

Das sind die Top Five

Rang fünf verdient sich der YouTube-Kanal des Hamburger Musiklabels Kontor Records, der die 4,8-Millionen-Marke bereits geknackt hat. Zu den Künstlern und Bands, die bei Kontor unter Vertrag stehen, zählen unter anderem Techno-Größen wie Scooter oder Lexy & K-Paul.

Knapp unter 4,9 Millionen Fans ist Julien Bam (29). Der talentierte Clip-Produzent besitzt seinen Kanal seit 2012 und überzeugt meist mit Musik- und Tanzvideos, bei denen er sich ein Augenzwinkern nur selten verkneifen kann.

Überraschenderweise bringt es Deutschlands Vorzeige-YouTuberin Bianca "Bibi" Heinicke (25) nur auf Platz drei. Mehr als 5,2 Millionen Follower hat sie mit ihrem Kanal "BibisBeautyPalace" gesammelt. Ihr Song "How It Is (Wap Bap...)" hat ihr allerdings einen Negativ-Rekord eingebracht. Mit mehr als 2,8 Millionen Dislikes ist der dazugehörige Clip das meistgehasste deutsche YouTube-Video.

"Kurzgesagt - In a Nutshell" veröffentlicht Videos auf Englisch, ist aber ein deutscher Kanal. Über 6,5 Millionen Fans sehen sich gerne die kurzen, aber liebevoll animierten Clips rund um Wissensthemen an.

Nichts zieht in Deutschland besser als das Thema Fußball. Darum ist der Kanal "freekickerz" auch die unangefochtene Nummer eins. Mit Tutorials, Wettbewerben und mehr hat sich der Kanal, der von einem Studenten gegründet wurde, mittlerweile mehr als 6,8 Millionen Abonnenten verdient.