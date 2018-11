Von Beyoncé bis Jennifer Aniston Leonardo DiCaprio: Geburtstagsparty mit Rang und Promi-Namen

Rund ist der Geburtstag zwar nicht, den Leonardo DiCaprio (44, "The Revenant") an diesem 11. November feiert, dafür mit seinen nunmehr 44 Jahren aber eine schöne Schnapszahl. Und diesen Umstand hat der Oscar-Gewinner offenbar mehr als gebührend vorgefeiert, glaubt man der US-Seite "People". So habe er seinen Ehrentag bereits am Freitag im Beisein von Weltstars wie Beyoncé, deren Ehemann Jay-Z sowie Jennifer Aniston in einem exklusiven Club in Los Angeles gefeiert.