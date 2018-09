Paris, 1881: In der Gießerei Gaget, Gauthier & Co. wird am wohl wichtigsten Projekt der Firmengeschichte gewerkelt: an der amerikanischen Freiheitsstatue. Die Einzelteile entstehen in Frankreich, die USA sind für den Sockel zuständig, auf dem das 93 Meter hohe Wahrzeichen einmal thronen soll. Während Kunsthandwerker also 1881 an der linken Hand der Lady Liberty arbeiten, knipst jemand ein Foto. Schwarzweiß.