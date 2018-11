Zoll konnte Kate-Puppen abfangen

Zwar konnten die britischen Zollbeamten einige der gefährlichen Puppen an der Grenze abfangen und in Beschlag nehmen, doch sollen manche Exemplare bereits in den Spielzeugläden zum Verkauf angeboten worden sein. Das berichtet die britische "Daily Mail". Generell warnt der Verbraucherschutz vor Spielzeug aus dem Ausland und rät dazu, Inhaltsstoffe immer genau zu überprüfen.