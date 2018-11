Vom Untergang einer Dynastie Vor 100 Jahren endet die Herrschaft der Habsburger

Das Völkermanifest vom 16. Oktober 1918 war ein dramatischer kaiserlicher Hilfeschrei: "Österreich soll, dem Willen seiner Völker gemäß, zu einem Bundesstaate werden, in dem jeder Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiete sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet." Das Angebot, das die Krone in einem neuen Bund retten sollte, beeindruckte niemanden mehr. In völliger Verkennung der Machtsituation dankte Karl I. nicht ab, sondern verzichtete nur auf jede persönliche Teilnahme an den Regierungsgeschäften. Im Jahr zuvor hatte das erschütternde Schicksal der Zarenfamilie in Russland gezeigt, dass Herrschen ohne Voraus- und Rücksicht, ein Regieren ohne Reformen ein Auslaufmodell war. Wie in der Donaumonarchie fielen auch im Zarenreich die Völker an den Rändern ab.