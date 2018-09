Vom neuen "Bond"-Regisseur Cary Fukunaga Netflix-Serie "Maniac" mit Emma Stone: Science-Fiction im Auenland

"Das ist so ne' Art multireale Gehirn-Magie-Scheiße", fasst im Trailer Stones Figur Annie Landsberg das Erlebte zusammen. Und erklärt damit quasi schon in der Vorschau, dass "Maniac" nicht für jedermann zugänglich sein wird. Ähnlich wie "Westworld", in der Sci-Fi durch größtmöglichen Aufwand und Starpower mit dem Western-Genre verknüpft wird, lässt "Maniac" sogar noch viel mehr Szenerie-Wechsel und "Mindfucks" zu. Schauwerte liefert die Serie dabei irgendwo zwischen den Filmen "Inception" und "Vergiss mein nicht".

Rahmenhandlung für all diese Episoden bildet dabei das Labor von James K. Manterey - wenn man so will vergleichbar mit Zack Snyders wenig geliebtem Film "Sucker Punch", in dem eine Gruppe Mädchen dem grausamen Alltag einer Irrenanstalt in kunterbunte Fantasy-Szenarien entflieht. Bei all dem wird klar: Wer Spaß dabei hat, die Referenzen an andere Filme zu suchen, wird "Maniac" lieben. Die Gefahr, sich von diesen unterschiedlichen Einflüssen überfordert zu fühlen, ist aber immens groß. Seichte Unterhaltung für nebenbei ist "Maniac" jedenfalls ganz und gar nicht, darauf sollten sich Interessierte unbedingt einstellen.