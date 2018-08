Vom Kino zur Serie "Living With Yourself": Paul Rudd landet gleich doppelt bei Netflix

Superheld Ant-Man (Paul Rudd, 49) kann zum Giganten anwachsen oder auf Mikrobengröße schrumpfen. Sich verdoppeln kann die Comicfigur, die aktuell mit "Ant-Man and The Wasp" durchs deutsche Kino saust, aber nicht - im Gegensatz zu Rudds neuer Serien-Rolle. Denn für die Netflix-Produktion "Living With Yourself" soll der Schauspieler laut der US-Seite "The Hollywood Reporter" gleich in doppelter Ausgabe die Hauptrolle übernehmen.