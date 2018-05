Tesla-Krise: Musk wurde gewarnt

Eigentlich als Vorreiter in Richtung autonomes Fahren gedacht, gibt es stattdessen eine nicht enden wollende Pannenserie mit Teslas Autopilot. Im März starb ein Fahrer mit eingeschaltetem Autopilot in Kalifornien, am Wochenende rauschte eine Tesla-Fahrerin in den USA mit knapp 100 km/h in ein Feuerwehrauto und verletzte sich zum Glück nur am Bein.