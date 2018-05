"André Hahn hat seit seinem Abgang vom FC Augsburg viel Erfahrung in der Bundesliga und im internationalen Fußball gesammelt und wird uns in den kommenden Jahren weiterhelfen können, unsere Ziele zu erreichen", sagte Geschäftsführer Sport Stefan Reuter. Hahn hatte bereits für anderthalb Jahre von 2013 bis 2014 in Augsburg gespielt und damals in 48 Punktspielen zwölf Tore erzielt.