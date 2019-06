München - Es geht um eine Stange Geld: Fast 10.000 Euro will der Freistaat als Träger des Deutschen Herzzentrums von ihm. Doch Peter Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Sayn lässt sich – trotz Ladung – am zweiten Verhandlungstag in der Neuen Maxburg am Lenbachplatz lieber von seinen Anwälten vertreten.