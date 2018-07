Im Februar hatten die Münchner eine strategische Partnerschaft mit Dallas geschlossen. "Wir freuen uns sehr, schon so früh in unserer Partnerschaft mit Dallas diese Mitteilung machen zu können", sagte Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie: "Der FC Dallas ist einer der führenden MLS-Klubs in Sachen Talentförderung. Mit dieser Partnerschaft möchte der FC Bayern seinen Beitrag dazu leisten, das Wachstum des Fußballs in den USA weiter voranzutreiben."