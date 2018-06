Vom Erzbischof von Canterbury Prinz Louis wird Anfang Juli getauft

Noch nicht ganz zwei Monate ist der kleine Prinz Louis auf der Welt, da steht auch schon der Tauf-Termin für das dritte Kind von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) fest. Stattfinden wird die feierliche Zeremonie am Montag, den 9. Juli in der königlichen Kapelle im St. James's Palace in London. Das hat der Palast unter anderem via Twitter verkündet.